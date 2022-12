Nel giro di pochi mesi di distanza, qualche anno fa, i Sunn O))) fanno uscire "Life Metal" e poi questo disco-fratello "Pyroclasts", nato in quelle sessioni di registrazione.

Parliamo di quattro improvvisazioni ognuna basata su una singola nota diversa.

Quattro note, sì, ma milioni di sfumature.

La trance meditativa ed il teletrasporto.



Ci sei tu, da solo, all'interno del Monte Fato e hai appena distrutto l'Anello.

Avvolto dal turbine fatto di lava e fumo, che all'esterno sembra viaggiare a velocità assurde ma, in realtà, si muove lentamente e cadenzato visto dall'interno.

Il fumo non è nero e non opprime com'era solito fare. Stavolta è colorato e profuma di giubilo, di purificazione.

Chi conosce a dovere questi gentiluomini noterà qualcosa di diverso nel loro approccio a queste composizioni, più Ambient che Metal.

Z - O))) - T ? Hmm.