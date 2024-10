Collima dolorosa coscienza con una sofferenza accettata e trasformata senza compiangimenti. Una forza nell'aver capito che tutto quello che ci capita fa brodo nella nostra evoluzione, che lo sgomento della vita di fronte all'eternità rarefà i lividi subìti.

Storie forti diluite in acqua di rose, nenie che ti cullano come il cavallo a dondolo dell'infanzia, schizzi impazziti di adrenalina che basculano follia, acustica psichica che illumina tutti i meandri delle nostre matrioske, amicizia divina, compassione nel raccontare accettazioni cruenti.

Senza pietà, senza speranza, confessione totale, non c'è più disperazione, il cielo è terso, le tenebre dissolte. Da brutti anatroccoli a cigni, siamo in buona compagnia in questo lago...