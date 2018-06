Ricordo che negli anni ’80 andai letteralmente in botta con il cosiddetto garage-punk: in realta’ non tutti i gruppi allora glorificati dalle riviste di settore erano validi: spesso si trattava di dilettanti tecnicamente scarsi. Alcuni nomi pero’ erano validi: penso soprattutto ai Lyres, ai Chesterfield Kings e ai Miracle Workers. Sicuramente anche i gloriosi Fuzztones di Rudi Protrudi che erano di New York. Proprio da New York arrivano ora i The 16 Eyes, gruppo formato da veterani della scena garage. Il bassista e cantante Orin Portnoy ha suonato anche con i mitici The Outta Place! Ora Area Pirata pubblica il loro esordio – in formato vinile – intitolato “Look”. Si tratta di classico garage-punk: “Look” e’ un disco che potrebbe essere stato tranquillamente pubblicato a meta’ anni ’80. Se avete nostalgia di un album come “Lysergic Emanations” dei Fuzztones sicuramente questo disco fa per voi. Ci troverete ritmiche serrate, chitarra fuzz e un’energia al fulmicotone. Anche la grafica di copertina rimanda direttamente agli anni ’60: come spesso succede in operazioni di questo tipo sembra di fare un viaggio a ritroso nel tempo. Ovviamente bisogna calarsi nello spirito di operazioni di questo tipo. Quindi se non amate la musica derivativa probabilmente i The 16 Eyes non saranno la vostra "cup of tea". Ma se, al contrario, non avete problemi a calarvi in una dimensione temporale che vi riporta nel passato non avrete problemi. In sostanza niente di innovativo ma solo un sano garage-punk come si puo’ ascoltare nella dirompente “Bad Old Days”, nell’anthem “Brand New Girl”, in “Leaving Hear’ e in tutte le altre tracce di questo apprezzabile “disco d’epoca”. Disponibile su Bandcamp: https://areapiratarec.bandcamp.com/album/look.

