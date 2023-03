Dalla Svezia le contaminazioni del rock nel senso più esteso: intrecci elettroacustici con una formidabile base ritmica e una chitarra solista fuoriclasse.

Grande disco

Atmosfere tra l'ipnotico e lo psichedelico basate su accordi che si rifanno direttamente a Bryter Later, ai gruppi più pop del Canterbury, agli Yes, al glam rock dei Roxy music e / o certe contaminazioni di Tippen o dei King Crimson il tutto in chiave "moderna",

Grande disco