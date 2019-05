Gli Amazons arrivano alla seconda, fatidica prova in studio con un carico di attese bello pesante.

Dopo un esordio che ha centrato subito la top ten britannica e dopo aver calcato i palchi di vari prestigiosi festival, ci si aspettava parecchio da questo nuovo “Future Dust”, e le aspettative non sono state disattese. Tutt’altro.

Il nuovo lavoro è almeno una spanna sopra al suo pur ottimo predecessore ed un passo avanti in ogni senso lo si ascolti. I quattro di Reading non mostrano il minimo timore ed inspessiscono ed induriscono il pur ottimo sound proposto nel brillante esordio, fanno un deciso passo avanti a livello di songwriting e di maturità nell’esecuzione, e riescono in tutto questo senza perdere un’oncia di accessibilità e di appeal.

“Mother”, primo singolo qui piazzato anche come opener del disco, è una mazzata senza mezzi termini e richiama alla mente i migliori Queens Of The Stone Age; in linea generale tutto il disco sembra osservare maggiormente stilemi americani più che britannici, e gli oasisismi in salsa Black Keys dell’esordio si limitano a far capolino in un paio di episodi, nell’antemica ma pur sempre marcata “All Over Town” (che tradisce ambizioni da stadium rock band, anche se ancor da sgrezzare) e nel potenziale singolo “Dark Visions”, la più accessibile del lotto.

Il viaggio nel migliore alt rock americano continua spedito tra le accelerazioni tra indie e post grunge della deliziosa “Fuzzy Trees”, nell’indie rock tout court della traccia promo “25” (ripresa più avanti in una versione ancor più edulcorata), nella monumentale “End Of Wonder” (che esprime davvero tutto l’enorme potenziale di questi quattro ragazzi inglesi) e nelle decelerazioni improvvise ed abrasive dell’altrettanto convincente “Warning Signs”.

“Georgia” chiude citando gli Eagles un disco splendido, lucido, assolutamente convincente, che ci regala finalmente una rock band che rielabora con successo e personalità una formula che in mano a band meno talentuosa rischia di risultare stantìa e petulante.

Un grande disco ed una felice conferma in questo 2019 finora davvero soddisfacente.

Traccia migliore: End Of Wonder