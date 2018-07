Gli Eris Pluvia sono stati una delle migliori formazioni della nuova ondata del progressive italiano di meta’ anni ‘80. Il loro “Rings Of Earthly Light” del 1991 e’ sicuramente una delle cose piu’ significative pubblicate all’epoca, intriso di umori “canterburyani” e intriso di atmosfere poetiche e malinconiche. Successivamente 2 membri, ovvero il sassofonista Edmondo Romano e il chitarrista e cantante Alessandro Serri si sono staccati per formare gli Ancient Veil, un gruppo che ha proseguito sulle stesse coordinate anche se con sonorita’ meno rock: tuttavia la classe e’ rimasta immutata come si puo’ ascoltare nel loro primo disco, recentemente ristampato e rimasterizzato con il titolo di “New – The Ancient Veil” dalla Lizard Records, intriso di ambientazioni pastorali. Ora esce, prodotto sempre dalla Lizard e distribuito dalla Black Widow Records, un bel disco dal vivo – registrato in 2 concerti alla Claque di Genova - degli Ancien Veil che rappresenta una sorta di celebrazione della loro carriera e intiolato significativamente “Rings Of Earthly...Live”. Diciamo subito che il pezzo forte di questo disco e’ proprio la riproposizione della mitica suite “Rings Of Earthly Light” – con Valeria Caucino alla voce - lunga quasi 18 minuti. I primi brani ripercorrono invece il materiale del primo disco degli Ancient Veil con i fiati di Edmondo Romano in grande evidenza: musica delicata e floreale che puo’ richiamare i Caravan e i Camel. Nella traccia “In The Rising Mist” troviamo invece come ospiti nientemeno che Fabio Zuffanti e Stefano Marelli dei Finisterre, altra gloriosa band genovese e, in un in certo senso, e’ come la chiusura di un cerchio. “Rings Of Earthly...Live” e’ un disco prezioso che mette in luce la grande classe degli Ancient Veil e rinverdisce i fasti anche dei grandi Eris Pluvia.

Questa DeRecensione di Rings Of Earthly...Live è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/the-ancient-veil/rings-of-earthlylive/recensione