Braccia rubate all’agricoltura.

Salvatore coltiva la terra.

Sveglia presto la mattina e diretto al campo a zappare, seminare e raccogliere, seguendo il ciclo delle stagioni.

Esce di senno ascoltando il rock’n’roll ma il blues pure di più, perché lui non se lo scorda mai che il blues ebbe un figlio e quel figlio fu battezzato rock’n’roll.

Dà di matto quando attacca a suonare la chitarra ma i calli ce li ha sulle mani tutte intere e non soltanto sui polpastrelli, quelle mani grosse e ruvide da contadino.

Ha un pallino per Tony Iommi ed i Black Sabbath.

Così, quando finisce a suonare la chitarra in un gruppo sceglie come nomignolo Sabbathor: un terzo Salvatore, un terzo Black Sabbath, l’ultimo terzo The Zappator, lo zappatore.

In quel nomignolo ci sta tutto, lui.

...

Voci rubate ai salmi.

Valentino ha l’indole invasata del predicatore frammista a quella del rissoso ciarlatano.

Qualcuno lo segna a dito come l’unto del Signore, ma lui racconta che è andata in altra maniera.

«Il Reverendo Charlie Jackson mi apparve in sogno e mi sputò. Lo interpretai come un battesimo».

Così, quando finisce a cantare in un gruppo sceglie come nomignolo Reverend Valentine.

...

Testate rubate ai muri.

Igor.

Igor che, ragazzo, ascolta il concerto degli Who a Leeds e vede la registrazione di quello all’isola di Wight e si imprime nella mente Keith Moon, la follia fatta batterista.

Igor fabbrica una rudimentale batteria e si dà uno scopo nella vita: essere folle come Keith Moon.

Così, quando finisce a suonare la batteria in un gruppo sceglie come nomignolo Igor Mortis e i concerti li termina immancabilmente prendendo a testate i piatti.

Le prime volte finisce in un bagno di sangue, poi le ferite diventano cicatrici e lui una creatura di Frankenstein.

...

Sabbathor, Reverend Valentine e Igor Mortis da un bel po’ di anni sono The Barsexuals, da Lucera, Foggia, Puglia, Italia.

Il disco di debutto, «Black Brown And White», è storia di pochi mesi.

Registrato nella masseria di Sabbathor in un giorno e mezzo, mezza giornata in più perché la prima sessione è terminata in una colossale rissa tra i tre, roadie e crew.

E poi tutti a bere fraternamente al bar, perché tanto nessuno si ricorda la rissa - men che mai le ragioni da cui è scaturita - e ci sta da celebrare la fine delle registrazioni.

E poi di corsa a Salerno, agli studi della Provolone Records - si chiamano proprio così - dove aspetta Rosario dei Provincials per mixare il tutto.

E alla fine alla Disco Futurissimo che mette in distribuzione il disco.

... Per inciso, sarebbero da raccontare pure le storie della Disco Futurissimo e dei Provincials, perché dicono di un modo di fare musica bello ed appassionato ed appassionante, che poi è quello di fare la musica che piace e perché piace e quando ci piace, e non è detto che prima o dopo non lo si faccia ...

Poi, se a qualcuno interessa, «Black, Brown And White» è un disco di blues lercio e marcio, suonato con impeto e foga ai confini del punk, come il delta del Mississippi rilocato a New York nel 1975, per uno strano scherzo delle coordinate spaziali e temporali, come gli Oblivians che suonano le canzoni dei Gories che suonano le canzoni dei Cramps.

La voce del Reverendo è quella dell’orco cattivo.

La chitarra di Sabbathor è satura di fuzz.

Igor Mortis non la finisce più di prendere a testate i piatti della batteria.

«Black Brown And White» è un grande disco.

Serve sapere altro?

Vota la recensione: ○ ○ ○ ○ ○