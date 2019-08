Ogni tanto chiudo gli occhi e sogno gli anni 80.

Attraverso quella felicità, da droghe indotta, ho osservato lo sfacelo sociale che oggi ci avvolge e ci stritola come cappi.

Restiamo e preghiamo inermi di fronte all'immensità della natura: se un battito d'ali di una farfalla può creare un uragano dall'altra parte del mondo, la deforestazione selvaggia e il nuovo cannibalismo economico creano l'apocalisse in terra; l'inferno nell'Eden.



Qualcuno direbbe che suicidarsi prima di sciogliersi è giusto, che nessuno sentirebbe la nostra mancanza in assenza d'umanità, che la mancanza di una divinità, oltre che al vile danaro, salva solo chi non ha agito eticamente verso i suoi simili.

Quindi c'ha ragione chi va al Papeete e fa merenda Con i Puti e i Bolsi.



Stiamo aspettando un miracolo.

stiamo aspettando.



Questo stiamo facendo.

Aspettiamo che una nuova tecnologia possa regolarizzare le temperature mondiali, che un de-acidificante potentissimo e violentissimo riesca a rendere più basici i nostri oceani, guardiamo agli altri mondi come alla nostra nuova casa. Malemale.



Negli anni 80 c'erano le macchinette usa e getta, una volta sviluppate le gettavi; bisogna solo capire chi è la macchinetta, se noi o il nostro mondo.

Questa DeRecensione di Waiting for a Miracle è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/the-comsat-angels/waiting-for-a-miracle/recensione