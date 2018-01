Mentre The Clash stavano terminando la registrazione di London Calling, la nuova formazione dei The Damned era al missaggio di Machine Gun Etiquette. La formazione si era rimessa in quadro dopo il secondo album, considerato dalla critica, un pessimo lavoro. Sid Vicious veniva scartato ai provini, il chitarrista storico veniva mandato a raccogliere ortiche e Capitan Sensible mi mette a suonare la chitarra lasciando il basso ad un giovane ventenne, Algy Ward (che anni dopo formerà i Tank). Con una premessa del genere nessuno si aspettava uno dei dischi Punk più apprezzati dal pianeta. L'album esce alla fine del 1979. E mentre Joe Strummer e soci strizzavano l'occhio al mercato USA, i The Damned, con la voce di Dave Vanian in continua evoluzione, continuavano a coltivare la radice British del Punk.

Per le tematiche anarchiche, diversi pezzi vennero censurati dalle radio. Tra cui ‘Smash It Up’ (Distruggi tutto) che in futuro verrà ripreso anche dagli Offspring e diventerà parte della colonna sonora di Batman Forever e’Anti-Pope’ per l’aggressione verbale al potere clericale. Questo pezzo recitava: Sto andando in chiesa stasera, come quando avevo otto anni, ma non vado a pregare, vado a rubare il piattino delle offerte…..

Il disco ha un procedere incalzante come il genere richiede pur sembrando molto melodico come il pezzo di apertura ’Love Song’ o come ’Noise, Noise, Noise’ con il coro di Joe e Topper dei Clash. Malgrado l’aspetto più soft, l’energia del Punk ’77 c’è. Nello stesso tempo si percepisce anche un non so che di oscuro. I recensori della rete dicono che questo potrebbe essere tra i primi lavori in stile Goth-sound, genere percorso da Siouxsie and the Banshees, Joy Division, Bauhaus e The Cure. Forse è semplicemente la voce di Dave Vanian, poco Punk e molto “confidenziale”

La copertina mi ha sempre affascinato, anche se sembra sia uscita in due diverse versioni. Io avevo quella sballosa. Foto di gruppo in Time Square a New York con Capitan Sensible vestito in modo sobrio: pellicciotto acrilico rosa e pantaloni sempre in pelliccia, ma gialli….!