Musica rovente. Una rovente versione punk desertica nella terra dei canguri. Post punk virato in chiave blues, non blues americano ma acido blues di confine.

Terra rovente, duelli di chitarre e voci molto sguaiatamente blues, blues dei canguri , malati come stonature Gun Club. Un calcio nella sabbia e intrecci di chitarre che si abbracciano trovano struggenti divagazioni elettriche con un cantato figlio drogato di tante stonature .

Questo è il suono Australiano , uguale ma diverso, figlio illegittimo , balordo, grezzo . Figlio di una terra immensa, che continua a fare scuola

Un consiglio, provate questo disco.