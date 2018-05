Molti di voi penseranno che andarsi a cercare il rock/metal in Asia non sia proprio una buona idea. Peccato, perchè molti gruppi giapponesi non hanno nulla da invidiare alle band occidentali e molto spesso cagano in testa alla maggior parte dei gruppi di lingua anglofona. (Tipo i Guns, insomma, che li fanno passare per chi sa che cosa)

Un esempio sono i The GazettE, sotto contratto con la Sony Music Entertainment Japan, che detengono vari sould out al Tokyo Dome (capienza 55.000 posti) hanno una striscia di 7 album consecutivi che sono entrati nella top ten della classifica musicale giapponese e vari tour in giro per l'Europa (tranne nell' Italia di merda, dove si preferiscono concerti commerciali come quelli di Emma Marrone e Mengoni).

Ma ora passiamo al disco. Dopo un introduzione in stile dupstep , abbiamo Venomous Spider's Web con i suoi riff esplosivi di chiara ispirazione hardcore metal, in questo brano si possono sentire anche le influenze dei vari Korn e Marilyn Manson. Con Sludgy Cult si passa al punk, il brano è caratterizzato da una batteria hardcore fusa con riff thrash metal. La band però si trova più a suo agio quando ritorna al suo sound tipico fatto di rock alternativo e alternative metal, come i due eccelenti singoli Shiver e Red sembrano dimostrare. Nell'album sono presenti anche due magnifiche ballad Untitled e Pledge, la prima caratterizata da arpeggi acustici e sample elettronici, la seconda invece oltre ad essere il terzo singolo del disco è caratterizzata da un intro in pianoforte seguito da archi, chitarra acustica e trame chitarristiche. Con Ruthless Deed e Psycopath invece la band mette in mostra il loro lato death metal/metalcore. L'album infine si chiude con la melodica Tomorrow Never Diesche di matrice pop/punk che porta un messaggio anti-suicidio.

Il loro mix fatto di pop, rock, elettronica, metalcore, death, industrial può essere un problema per chi non ha un minimo di apertura mentale ma questo è veramente un ottimo album, probabilmente il loro migliore, insieme al successivo Division.