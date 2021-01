Cosa fa di questo album una perla preziosa? Pochi elementi mescolati in maniera eccellente. Una voce baritonale eccezionale nella sua pulizia e nella sua intensità, un tappetto di suoni al servizio della voce che a tratti può apparire minimalista ma risulta sempre elegante ed evocativo, un mood malinconico che ti prende e ti culla per l'intero ascolto in qualche modo mitigando dei testi di sicuro impatto emotivo che potrebbero apparire più "disperati" con una diversa soluzione sonora, una capacità di "creare immagini" attraverso la musica che è rarissima, una capacità di scrittura (testi e musiche) di primissimo livello. Per chi ama il rock chitarristico (anche io lo amo) forse potrebbe sentirsi a volte l'esigenza di una scarica di adrenalina ma dopo vari ascolti semplicemente ci si rende conto che non è necessario: è tutto perfetto. Ogni composizione è un quadro che a dispetto di una certa omogeneità di approccio riesce a condurci su rive diverse. Difficile apprezzare qualcuna delle canzoni più delle altre: l'iniziale e gigantesca “Fake Empire” con un testo di una profondità disorientante, e le memorabili “Squallor Victoria” o “Start a War” (ancora una volta con testo di sofferta e dolente malinconia) o ancora la ballata per piano “Racing like a pro”. O il finale con il "botto" della dolce e delicata “Gospel”, impossibile da dimenticare dopo averla ascoltata e che regala emozioni e sensazioni al di là di qualsiasi possibile analisi critica. Ma davvero sarebbe ingeneroso verso tutti gli altri pezzi egualmente potenti ed incisivi promuovere dei pezzi "migliori". Spesso i National sono stati etichettati come degli ennesimi epigoni della "narrazione" e delle atmosfere dei Joy Division. L'ispirazione e il debito verso quel tipo di wave è indiscutibile come è altrettanto indiscutibile la personalità e l'unicità del gruppo canadese che con questo lavoro ha firmato un capolavoro destinato a rimanere a lungo nelle menti e nelle vene di chi riesce a farsi trascinare da questi ritmi placidi ma nello stesso tempo così vitali.