"American Gothic" è un EP acustico del 2008, registrato dai Pumpkins nel periodo di pausa tra il tour statunitense e quello europeo.

Siamo in epoca post-Zeitgeist, album accolto con freddezza da fan e critica che aveva segnato il riavvicinamento artistico tra Corgan e Chamberlin. Iha era rimasto fuori dal progetto di sua scelta (i rapporti con Corgan si erano completamenti azzerati dopo Machina), mentre D'Arcy, beh, attraversava un periodo difficile a livello personale (alcune rare foto la mostrano in pessima forma fisica) e musicalmente non aveva mai influito in maniera decisiva sulle sorti della band...

"The Rose March" mostra sin da subito pregi e difetti della nuova produzione. Da un lato un arrangiamento semplice ma d'effetto, meno carico e prodotto rispetto a Zeitgeist. Dall'altro però la "nuova" voce di Corgan, che per qualche motivo decide di strafare, infarcendo il pezzo sin dall'intro di fastidiosi e semanticamente insulsi "la la la" e "ooooh" strascicati. Stupisce che nessuno dei nuovi compagni di avventura gliel'abbia fatto notare, Billy usa la voce a sproposito, si ricama coretti di timbro diverso, si avventura in note non sue. Un pianoforte o una seconda voce femminile avrebbero sortito effetti migliori, ma il nostro punta deciso sulla sua voce, tanto particolare quanto in questo caso fastidiosa.

"Again, again, again (the Crux)" parte spedita con un beat sostenuto alla Tonight Tonight e si può considerare un pezzo discreto, certo non entusiasmante. "Pox" mantiene più o meno lo stesso livello delle precedenti, ma fatica davvero a imprimersi nella memoria.

"Sunkissed" è a mio parere l'episodio più riuscito dell'EP. Una bella intro e una melodia che si insinua nella testa e ci resta a lungo. La voce a tratti è fin troppo nasale e in primo piano, ma è un difetto trascurabile. Bello il sottofondo di organo e quel ripetuto "if I'm gonna live without you". Non siamo minimamente vicini ai livelli degli anni '90, ma in tempi di magra anche un pezzo come questo può saziare l'appetito dei fan più sinceri.