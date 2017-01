Softie: a person easily stirred to sentiment or tender emotion.

Jen (Sbragia) e Rose (Melberge, già nei Tiger Trap) sono due ragazze di Sacramento, che fin dal nome sembrano avere le idee chiare su quale debba essere la loro impronta musicale.

Più twee pop che indie pop, con la benedizione inglese della Sarah Records, pur essendo pubblicato, nel 1995, dalla K Records di Calvin Johnson.

Dalla copertina sembra di stare a Stars Hollow, ma discogs dice che è stato registrato in piena estate californiniana, anche se dalle atmosfere si direbbe tutt'altro.

Quattordici canzon(c)i(ne) (tra cui una cover dei padri spirituali Talulah Gosh) che non differiscono l'una dall'altra, disegnando melodie morbide e melanconiche.

Quattordici brevi pagine di diario scritte in poco tempo, ma mai di fretta.

Due chitarra elettriche, che sembrano acustiche, e due voci che creano armonie naïf, memori del lascito artistico delle Marine Girls. Un lo-fi essenziale, a cui non serve altro: less is less.

(...)

That's Amore

