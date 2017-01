La storia è quella di quattro ragazzi che nel 1990 formano una band, e propongono le loro novità ad una festa di compleanno nella cittadina di Wigan.

Il volto che spicca è quello del tenebroso leader Richard Ashcroft, una sorta di Mick Jagger sotto acidi che non accenna un sorriso neanche sotto tortura. Imprevedibilità e carisma di quest'ultimo sono legati indissolubilmente alla chitarra del braccio destro, Nick McCabe.

Dopo un soddisfacente e celebre demo intitolato semplicemente Verve, la proposta delle case discografiche interessate al fenomeno shoegazing rende possibile A Storm In Heaven -caposaldo del genere-.

Ma cosa suonano questi Verve?

Questi Verve non "suonano", o perlomeno non limitano l'utilizzo dei loro strumenti alla tessitura di delineate melodie. Le note di McCabe rappresentano il sogno, l'incubo a volte. Rappresentano una ragnatela sonora ed apparentemente astratta che accompagna i pensieri di Rich.

Amore, droga e desiderio impetuoso avvolgono la creatura Verve. L'immagine che potrebbe suscitare l'ascolto dei loro esordi è quella di un tizio devastato che quasi si addormenta sull'orinatoio.

No Come Down è la somma per quanto riguarda la prima parte della loro carriera. Prima uscita con l'articolo "The" posto prima del nome.

Cambiamenti. È infatti durante l'anno 1994 che i problemi arrivano con i collassi sul palco, gli arresti e le liti.

I trip di No Come Down, Where The Geese Go, Twilight e Six O'Clock sono b-sides del precedente album in studio e ben si associano chitarre acustiche, lamenti lontani e armonica a dare un tocco intimo al progetto. La calma raggiunge perfino Butterfly, feroce accenno di una notte in preda al sudore nella versione studio e pacatamente meno elettrica qui. Il mix di Blue (U.S.A.) differisce leggermente dall'originale per i vocalizzi acuti e i suoni più marcati. Così come il bellissimo blues di Make It Till Monday.

Le parole sono inutili quanto si tratta di certe atmosfere; per goderne appieno vi bastano delle cuffie e delle sinapsi (se logore è anche meglio).

