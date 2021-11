Un sogno anni 80 che passa in chiave statica, accelerato al ralenti. Che si sdoppia e riverbera, luccicante lanciato veloce in autostrada. Ed è ricco di digressioni evocative che si spingono malinconiche verso l'orizzonte, scivolando lungo i margini della vallata. È bellissimo, è il solito disco di Granduciel e anche a sto giro stai sicuro che non ci scopi.