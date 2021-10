Un uomo è in piedi, in equilibrio sul parapetto del ponte di una nave. Guarda giù, pensa, focalizza.

Come se gli ammiccamenti impressionisti dell'Eluvium di "Copia" fossero destrutturati e infine sepolti dal brodo primordiale del Basinski più fluente.

Come se il brodo primordiale del Basinski più fluente - quello di "Shortwavemusic" e di "The River" - fosse issato sulla tela dagli ammiccamenti impressionisti dell'Eluvium di "Copia".

Colori modern classical frantumati in altiforni drone, intollerabili profondità minimal prosciugano l'eco di bordate noise à-la Ben Frost, lo spleen lacerante di carillon sublunari sfuma nei Campi Elisi della Musique concrète.

Da quando una sbilenca sonata al pianoforte reitera le sue frasi come una melodia inceppata nei solchi di un vinile. E guarda giù, pensa, focalizza.

Se l'uomo è un nevrotico, anche se grave, si limiterà ad osservare i flutti immaginando in che modo e con quali conseguenze l'io si diluirebbe in loro.

In sul calar del sole - e in pieno mare aperto - un uomo si appoggia al parapetto del ponte di una nave. Guarda giù, pensa, focalizza.

