Quella nebbia precoce era culla di quei pensieri,

di abetani ricordi soffiati di rugiada,

che come spore ora affioravano lente e silenti nei cassetti della memoria

in quel magico enigma epicureo.

Alle prime ore del mattino avevano visto l’Albatros cheto alzarsi in volo

e da quell'ombra riflessa delle sue Ali schernire gli arcieri

e con gaudio ombreggiare le punte dei grattacieli.

Alla deriva di quel sogno, di quel radioso mattino

con gli aghi del sole negli occhi a rabbuiare il mondo,

dall’altra sponda del fiume e di quella ancestrale visione,

di quella bambina vestita di raso celeste sorridente

sagoma brillante e luccicante velata tra le fronde di quelle ninfee.

E da quella sponda il suono di quel Canto,

del suo Giovane Incanto Apollineo ,

quel caleidoscopio in grado di sobillare l’arcobaleno ,

quel vagare senza meta alla deriva dei sogni vagando,

scoprendo accidentalmente tra le tante quella Strada Trasecolata, continuando a correre, ridere da mane a sera

fino a restare senza fiato.

Prima che la notte scenda dolcemente

e ricopra tutto con il suo manto di stelle,

camminando tutta la sera avvolti dalla dolce foschia dell’estate.

Quella Strada Perduta.



Sognando fili di incubo.

È tempo di svegliarsi e buttare via

L'ultimo foglio rimanente

La luce del sole scivolare giù per la schiena

È gocciolante sul grigio

È tempo di guardare la luce nascente

Rivela la via del mattino

I sogni stanno svanendo

Ora è quasi mezzogiorno

E poi è pomeriggio

Le foglie sono striscianti .

( Morning Way )