No, non sono qualche clone dei Jethro Tull e con questo ci togliamo il pensiero sgombrando subito il campo da paragoni fuorvianti.

Parigi 13 Aprile 1971, anno di pubblicazione dell'unico LP (Futura Records) di questa Band Francese "On NA Pas Fini D'Avoir Tout Vu"

LP difficile da reperire, praticamente un dinosauro estinto nella sua versione originale.

Per chi eventualmente fosse interessato al genere mi sentirei di consigliare la ristampa sempre in vinile su etichetta SouffleContinu Records.

Ma veniamo al genere e qui veramente ci sarebbe da sbizzarrirsi in quanto se ne possono leggere di ogni, Prog, Prog/Rock Jazz, Pop/Jazz/Underground, Instrumental, Groovy e via così.

Una cosa però accumuna piu' o meno tutti e sicuramente il sottoscritto cioe' sicuramente INSTRUMENTAL, e ci mancherebbe altro, ma soprattutto GROOVY.

Sono stati avvicinati a gruppi noti in primis come già detto per via del flauto ai Jettro Tull, Focus, Caravan, Circus (Quelli di Mel Collins) addirittura Yezda Urfa con in aggiunta un pizzico di psychedelia dovuta alla a tratti furiosa presenza della chitarra (Assenza di tastiere)

Felicissimo invece di constatare che personalmente almeno non trovo riscontri se non a volerli trovare per forza con questi gruppi ma restano semplicemente sè stessi, una piccola deliziosa gemma nascosta tutta da scoprire, ascolto dopo ascolto.