Ti va tutto a puttane, sei smarrito e incazzato e basta mettere un loro disco, non importa quale! [di più]

Adesso va meglio, ma per poco...dovrò ricominciare con altra musica degli Unsane.

Body Bomb è l'unico episodio che voglio riportare e consigliare nell'ascolto: come dei seguaci della selvaggia e malata Rollins Band. Violentano i propri strumenti, sodomizzano le corde delle chitarre, ti spezzano in mille parti, ti danno fuoco.

Caos totale negli studi di John Peel, come molto raramente era accaduto in precedenza...ed accadrà pochissime altre volte dopo.

Per il resto sono dei macigni di tonnellaggio indefinibile, non quantificabile.

Ed in aiuto mi arrivano gli Unsane.

Giornata autunnale da me.

The Peel Sessions

