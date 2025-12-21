Vampyric Sorcery è la one-man band del finlandese Kadëh (J. Laatikainen), già responsabile in totale autonomia dei progetti Mrtás and Horre.

Registrato in solitudine durante l’autunno senza luce dell’anno MMXXV – anno di Satana – il debut "Lauluja yöstä" è un LP che si muove su coordinate Black atmosferiche che più classiche e raw non si potrebbe desiderare. Una produzione ostentatamente lo-fi che racchiude nel suo involucro sonoro dalle tinte crunchy, ma al contempo soffice come la neve che carezza la terra natale, tutta la malia diabolica della vampirica Fiamma nera: sulla scia di gruppi come Mütiilation, Satanic Warmaster e, ovviamente, sia per suoni che per strutture compositive, il primissimo Burzum, soprattutto per un uso dei synth avvolgente ed incantevole, dove senz'altro giocano un ruolo importante quelle rarefatte atmosfere mistiche, quasi sacrali, dei Beherit di "Drawing Down the Moon" (1993). Così come la classicità Dungeon synth del primo Mortiis e dei suoi progetti del medesimo periodo (Fata Morgana, per esempio).

Kadëh con la sua creatura Vampyric Sorcery riesce nell'impresa di coniugare nichilismo sonoro e gusto armonico seducente, dipingendo un affresco sinistro e inquietante, bagnato fino all'ultima nota dall'ebrezza dionisiaca del Male.

Che il sangue sia con voi: "Possessed by Black Fucking Metal".