Dirk Serries, all’interno della sua vasta e monumentale produzione con la storica sigla Vidna Obmana, ha collaborato con svariati artisti fra cui anche il grande Steve Roach. Ora la Zoharum rende disponibili, riunendoli in un elegante doppio cd digipack, 2 degli album più significativi composti, agli albori della sua carriera, da Dirk Serries assieme a Phillip B. Klinger aka PBK, un artista americano che si muove nell’ambito del noise, dell’ambient e della musica elettroacustica. D’altronde non va dimenticato come il belga si sia mosso, all’inizio della sua carriera a metà anni 80, nell’ambito della scena industriale. I dischi in oggetto, ovvero Monument of Empty Colours e Depression and Ideal, sono usciti in origine in formato cassetta. Non è ancora, per intenderci, il Vidna Obmana della trilogia, anche se questo materiale ha un suo valore artistico e non è semplicemente un documento storico. Il sound è monolitico e oscuro e credo potrebbe piacere anche a chi seguiva certe produzioni post industriali e dark-ambient di scuola nord europea. Le sonorità sono estremamente cupe e minimali ed evocano paesaggi avvolti da una nebbia perenne. La sensazione durante l’ascolto, è quella di essere di essere costantemente coperti da un cielo plumbeo mentre, all’orizzonte, si scorge il profilo di una cattedrale gotica. Per certi versi è un Vidna Obmana inedito (indubbiamente qui influenzato da PBK) e forse ancora acerbo ma che, in ogni caso, sembra già aver chiara la direzione in cui vuole andare. Il materiale è stato rimasterizzato. Edizione limitata in 400 copie presentata con una nuova grafica. Disponibile su Bandcamp: https://zoharum.bandcamp.com/album/monument-of-empty-colours-depression-ideal