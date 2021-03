Ecco, qui “Chega de saudade” non c'è ed è l'unico difetto di questo disco.

Invece per quel che riguarda Maria Creuza, la sua versione di “Chega de saudade” è una delle canzoni che suonerà al mio funerale...

Da “Os Afrosambas” qui c'è solo “Canto de Ossanha” e non ci sono parole.

E comunque quando le cose si mischiano succede sempre qualcosa di interessante, non siam forse stati cacciati dal paradiso per un frutto insieme aspro e dolce?

In un viaggio alle fonti più pure del ritmo la poesia bianca si allea al cuore nero della cultura candomblè. Anche se poi tutto sembra una specie di festa in famiglia o uno strano convegno di antropologi un po' alticci che canticchiano a sera. E' il tocco de Moraes, dilettantismo magico e naturalezza che incanta.

Perché in “O Afrosambas” oltre ai due trucchetti c'è qualcosa che va oltre. Un tuffo nell'origine e nel mito, fate conto.

E un trucco solo suo, ovvero: non esiste bellezza che non sia anche triste

Certe somiglianze dicono più di mille parole, solo che poi voi il nonno di Orsetto non lo conoscete. E allora diciamo che Vinicius ha scritto canzoni dai colori chiari, ritmo in essenza e bellezza tout court.

Il secondo crash è invece “una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina” e qui che vuoi mai dire? Meglio non starnazzare sulle cose sacre.

Del resto hai presente la domenica mattina? Quando apri gli occhi per un attimo e capisci che, appunto, è domenica. Niente scuola, niente maestri, ma soprattutto niente trillo di quell'aggeggio infernale.

Che qui tutto rimanda all' imprinting di certa canzone anni 70, al brodo di coltura/pozzo dei desideri dove sguazzavamo in totale, meravigliosa incosapevolezza...

