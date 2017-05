Vinz Aquarian è un personaggio ormai abbastanza noto nella scena musicale oscura in virtù di progetti come Calle Della Morte e Ballo Delle Castagne. Ma non va di certo dimenticata la sua attività con la sua etichetta SPQR con cui ha contribuito a pubblicare nomi come Egida Aurea, Recondita Stirpe, Hautville, The Green Man, Mushroom’s Patience, gli stessi Calle Della Morte e Ballo Delle Castagne oltre a ristampe fondamentali di Ain Soph e Der Feuerkreiner. Ora esce, dopo l’EP Diavoleide del 2015, un nuovo singolo in vinile intitolato The Third Man contenente 3 tracce e in un’edizione strettamente limitata a 33 copie destinata ad esaurirsi molto presto. Ci troviamo così di fronte a un prodotto di nicchia riservato a pochi cultori. Per l’occasione Vinz Aquarian – che, oltre a cantare suona anche il moog e il synth – è accompagnato dal geniale Dither Craf dei Mushroom’s Patience alla chitarra acustica e elettrica. La prima traccia “Are You A Stranger?” è una gemma di acid-folk deviato molto intensa e tenebrosa che può far venire in mente Nick Cave. La successiva “Zentralfriedhof” è molto gotica e decadente: lo Zentralfriedhof è infatti il cimitero di Vienna: le ambientazioni create dale tastiere sono macabre e mistiche e fungono da colonna sonora perfetta per un film espressionista. Con “We Couldn’t Be More Alone” le atmosfere restano sospese in un limbo crepuscolare da fine del mondo. The Third Man è un piccolo gioiello senza tempo che conferma il talento di Vinz Aquarian. A questo punto aspettiamo una prova di Vinz Aquarian sulla lunga distanza. Disponibile su Bandcamp: https://vinzaquarian.bandcamp.com/album/the-third-man.

