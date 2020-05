Chi cazzo ha detto che il miglior disco dei Weezer è il blu?

Il Kitchen Tape è una registrazione casalinga del 1992 con all'interno pezzi come Say It Ain't So, Undone e My Name Is Jonas, quadretti Alternative / Lofi che non sentiremo mai più, sotterrati dalla pulizia del passaggio in Major.

The World Has Turned And Left Me Here subisce la stessa sentenza e in questo demo si eleva. Diventa quasi slowcore, acida al punto giusto, urlata e sgraziata, una canzone dei Pixies dilaniata e dilatata, assolo a-là Dinosaur Jr e cantato alla F.Black; tutto perduto e incastonato nel tempo, fissato in questa cassetta resuscitata con internet.