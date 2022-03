Inizio con il dire, che non scrivo qui su Debaser da tempo immemore.Un'emozione forte è quello che sto provando adesso; mi iscrissi su questo sito alla tenera età di 20 anni e, adesso ne ho 35!

L'emozione è tanta, anche perchè quello che sto per recensire è il mio primo Romanzo. Ebbene si, dietro lo pseudonimo di Kurtd si cela un ragazzo di nome Werner... mi avete scoperto!

Mentre nessuno si accorge di niente è un romanzo povero, crudo e disilluso. Il protagonista, Luca, vive in apparenza una vita come tanti altri, con il suo lavoro al cimitero e le sue relazioni difficili. Dentro, però, ha un mondo molto più scuro e complesso, fatto di voglia di solitudine e allo stesso tempo paura di rimanere solo, voglia di amare e timore di farlo, ansia che gli attanaglia lo stomaco e le amate panchine in mezzo al verde per smaltirla. Luca è consapevole dei demoni che porta dentro e ci lotta ogni giorno, anche grazie all'aiuto di un professionista. E' così consapevole da gridare al mondo che a volte i problemi non si risolvono, che rialzarsi è possibile... ma che non lo è per tutti.

In questo libro, cerco di far percepire al lettore la differenza sostanziale fra tristezza e depressione, il tutto in una Milano dei giorni nostri, nel modo più discorsivo possibile.

Il tema della depressione è quanto mai attuale e importante; spesso è immotivatamente e colpevolmente sottovalutato da una società che corre, che si affretta verso un futuro incerto, che scivola sulla vita e sui suoi drammi con la rapida disinvoltura con cui si scorrono le immagini sullo schermo di un cellulare.

Troppo spesso il male di vivere viene banalizzato o paragonato ad una tristezza immotivata che un po’ di buona volontà può scacciar via.

La verità è che a volte i problemi non si risolvono.

Spero di aver destato un po' di curiosità in tutti voi e, semmai vogliate sostenere uno scrittore emergente, il libro lo trovate su Amazon: essendo un Self-Publishing non lo troverete in alcuna libreria.

Grazie a tutti voi, vecchi e nuovi, amici di DeBaser.