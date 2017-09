'Being There' e' considerato il primo 'successo' commerciale degli Wilco, formazione di Chicago Alternative Country e Folk e portavoce del genere Americana, nata dalle ceneri degli Uncle Tupelo grazie al frontman Jeff Tweedy.

Considerato tale a buon ragione.

I numeri giusti ci sono tutti: pezzi di rock trascinante (Monday, Outtasite), ballate country (Forget the flowers) e elegie dolenti o sornione (Red-eyed and blue, Say you miss me) e la voce graffiante o annoiata assieme alle parole di Tweedy lo rendono un viagio lungo e affascinante, come un lungo viaggio on the road per le strade polverose d'America.

Si tratta di un disco doppio e prolisso, registrato caldo e diretto live in studio, senza l'uso di pro-tools utilizzato nel successivo 'Summerteeth'.

Ma dimostra sia la freschezza della giovane band agli albori, sia la maturita' che anticipera' qualche anno dopo il loro capolavoro 'Yankee Foxtrot Hotel'.