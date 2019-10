Vabbè ho capito. Che ci fa quel (CENSURALOWBUDGET) di Peyote su debaser? Che centra con quello lì di Jannacci, Fabi e tutta la compagnia cantautorale? Direi poco, pochissimo.

Sarò schietto: ho ascoltato il disco, mi è piaciuto il disco, scrivo sul disco, semplicemente. Il resto fottesega

"Peyote451" è un'introduzione perfetta a tutto il disco: Willie prende le distanze, proclama di essere l'eccezione e di non competere con gli altri della scena musicale. Più preciso di così non poteva essere, e anche tutto il resto non sarà da meno. "Che bella giornata" e "C'era una vodka" sono dei pezzi molto simili: musicalmente perchè entrambi sono tra il rap e il funk (mettiamo anche il jazz, tanto...) e testualmente parlano di Willie stesso (del suo lavoro nella prima, del suo problema con l'alcolismo nella seconda), e sono tra i migliori del disco. Su una strada minore proseguono i tre pezzi successivi: "La scelta sbagliata", simpatica ma giusto quello, "Interludio" che è un gran casino di tre minuti e "L'outfit giusto", che manca di un testo efficace. Per fortuna sono solo le eccezioni nell'eccezione:si tira il più possibile con la brillante "Willie Pooh", la scura "Etichette", l'onirica "Giudizio sommario" e "Io non sono razzista ma...", il pezzo migliore di tutto il disco. Dopo lo skit di "Vecchio ho fatto un sogno" si passa a "La dittatura dei non-fumatori", che sembra scritta oggi con tutto quello che sta succedendo con Greta Tumberg e le altre faccende ecologiste. E poi rimani di stucco nello scoprire che mancano solo tre pezzi: "Nessuno è il mio signore" è uno dei pezzi più sensazionali del disco dove si prende di mira la religione, "Truman show" sognante e poetica, e infine "E allora ciao" che delude un poco ma è una degna conclusione.

Il disco è bellissimo, è impreziosito da arrangiamenti che vanno ben oltre il rap e testi che vanno come motori, il tutto impreziosito da delle chiamate col padre che danno un tocco più umano al disco. Insomma, ascoltatelo anche se non ascoltate molto rap vi dico che rimarrete soddisfatti