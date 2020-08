Gli interstizi "nel mentre di..." della vita sono proposti con una musica che sedimenta evanescenza. Passaggi elettronici, arie ambient, world music da posti ai tutti sconosciuti, registrazioni in presa diretta da un bosco magico dove umori di folletti e fate fanno scattare una dissociazione da una realtà razionale. Si chiamano in causa entrambi gli emisferi cerebrali per un coinvolgimento apparentemente calmo, c'è un'obesità invisibile di rarefazione...

Chiusi nella clausura di quelle inquietanti case a schiera inglesi in quel di Wimbledon, invece di giuocare con le racchette, iniziano a sfornare manicaretti per buongustai di sapori intimi, dove i primi fruitori, oltre ad essere gli ingredienti, sono loro. Una sorta di cannibalismo etereo che sfocia in un assurdo: digiunare mangiando.