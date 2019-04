Questo Film è brutto.

O meglio, questo è un brutto film tratto da una delle Graphic Novel più belle, geniali e coinvolgenti di sempre. Per la regia di Zack Snyder, Watchmen è un film del 2009 tratto dalla leggendaria Graphic Novel di Alan Moore. Snyder riesce a rendere mediocre un film che potenzialmente poteva essere il Non Plus Ultra del Cinema supereroistico e le premesse c'erano tutte. Un buon cast, 130 milioni di dollari di budget e soprattutto una sceneggiatura di prim'ordine ed una psicologia dei personaggi che solo un genio come Alan Moore poteva concepire. Snyder aveva solo un compito, ovvero prendere questa sceneggiatura geniale e portarla su schermo. E la cosa brutta è che è riuscito a sbagliare.

La cosa peggiore del film è la fotografia, che praticamente è da considerare inesistente. Zero giochi di luce e ombre, impastata e posticcia...guardando questo film si ha la sensazione di guardare qualcosa di finto, e la scusa di voler dare alla pellicola un tono fumettistico e "dark" non sta in piedi perchè nel 1989, "Batman" di un certo Tim Burton voleva dare la stessa impressione "fumettistica e Dark", ma era fatto 10 volte meglio di questo. Questo film è la morte della vista e della fotografia. La regia purtroppo non sta in piedi...errori elementari di campo e controcampo, effetti rallenty praticamente ovunque, effetti speciali abbastanza scadenti (130 milioni di budget, ricordatelo) e scene di combattimento conusionarie, a tratti quasi "asmatoriali". Inoltre, se esistesse un premio per la peggior scena di sesso in un film, questo film sarebbe tra i potenziali vincitori. Girata male, recitata peggio e ai limiti della pornografia. Al confronto quella di 300 (sempre di Snyder) era da Oscar. Sostanzialmente ci troviamo di fronte ad un opera che ha personaggi e sceneggiatura abbastanza ben fatti (merito di quel genio di Moore, Snyder non c'entra nulla), ma che deficita fortemente dal punto di vista meramente tecnico. Tra i suoi (pochi) pregi possiamo trovare una buona colonna sonora che prevede grandi classici della musica come The Sound of silence, oppure alcuni momenti girati leggermente meglio del resto del film. Ma è davvero pochissima roba rispetto alle aspettative enormi. Snyder si conferma uno dei peggiori registi presenti al momento, ed il peggio è che la sua filmografia successiva è anche peggio di questo, che nonostante sia pessimo, può considerarsi il punto più alto della sua carriera.