In un vortice di suoni elettronici che abbraccia l'infinito, "Probing The Depths" del progetto Zeiit di Tommaso Cimò emerge come un'esperienza cosmica e visionaria che trasporta l'ascoltatore in viaggi profondi e incantevoli attraverso le dimensioni sonore dell'universo. Nato a Firenze nel 1977, Tommaso Cimò ha coltivato un legame intimo con la musica fin dalla giovinezza, esplorando le profondità della musica classica attraverso lo studio del violino, del flauto dolce e della teoria musicale. Tuttavia, è nel lato metafisico della musica, ispirato dagli esponenti dell'avanguardia colta degli anni '50 e '60, che Cimò trova la sua vera vocazione. Questa ricerca lo ha portato a sperimentare con nastri e effetti vari, aprendo la strada alla sua esplorazione dell'elettronica moderna. "Probing The Depths" si presenta come un'opera che trae ispirazione dal movimento cosmico tedesco degli anni '70, ma che va ben oltre, integrando influenze e visioni diverse in un'unica narrazione sonora. Nei due viaggi cosmici contenuti nell'album, Cimò ci invita ad immergerci nelle profondità dell'universo, esplorando territori sonori inesplorati e avventurandoci in mondi sonici che sfidano la nostra percezione. La musica di Zeiit si distingue per la sua stupefacente capacità di trasportare l'ascoltatore attraverso spazi e tempi, evocando sensazioni di meraviglia e contemplazione. I suoni sintetici, generati attraverso l'uso di sintetizzatori e sequencers analogici, si fondono armoniosamente per creare paesaggi sonori ricchi di sfumature e vibrazioni emotive. Nel corso dell'ascolto, ci si immerge in un'atmosfera suggestiva e avvolgente, dove il tempo sembra dilatarsi e le frontiere tra realtà e sogno si sfumano. Le tracce di "Probing The Depths" sono come stelle che brillano nel buio dell'infinito, guidandoci attraverso un viaggio interiore che ci porta sempre più vicini alla comprensione dei misteri dell'universo. La musica di Zeiit evoca inevitabilmente le suggestioni della Berlin School, con il suo approccio alla composizione che privilegia l'improvvisazione e la sperimentazione. Tuttavia, Cimò va oltre l'omaggio, creando un'esperienza sonora unica e personale che riflette la sua visione del cosmo e delle sue infinite possibilità. In definitiva, "Probing The Depths" è un'opera che va oltre i confini del tempo e dello spazio, trasportandoci in mondi sonori che sfidano la nostra immaginazione e ci invitano a esplorare le profondità dell'universo interiore ed esteriore. Con la sua fusione di suoni cosmici e visioni metafisiche, Zeiit ci offre un viaggio indimenticabile attraverso le dimensioni nascoste della musica e dell'esistenza. Disponibile su Bandcamp: https://aliodie.bandcamp.com/album/probing-the-depths.