Avete presente quel particolare stato d'animo in cui ci si sente sia sconvolti e sia felici, in qualche modo?

Beh, io mi sono sentito proprio così appena ho notato che nessuno, prima d'ora, avesse parlato di questo gruppo. Ma pure in generale, si sente parlare veramente poco degli A Flock Of Seagulls e proprio non me lo spiego. Avevano tutto: il nome figo, il look unico e stravagante ed un sound pazzesco.

Ed il picco del loro sound si ha già con questo omonimo debutto, proponendo un'infuso stellare di New Wave, Synthpop e Space Rock. Un'offerta musicale forse scontata o forse anche no, ma sicuramente singolare nel panorama New Wave dei primi anni '80. Una chicca, una gemma o quel che volete.

A questo disco non manca nulla. Ha carattere, grinta, sontuosità. Un'identità ben definita.

Sonorità che fanno affidamento sull'accoppiata synth, come da manuale, e chitarra, soprattutto. E' la chitarra ad essere la genitrice del sound A Flock Of Seagulls, muovendosi sinuosa nell'atmosfera cosmica da lei creata, proprio come un gabbiano.

Un viaggio sonoro a metà tra science fiction e romanticismo.

Lo testimoniano due tra i singoli di maggiori successo di questi Liverpudlians "I Ran (So Far Away)" e "Space Age Love Song", oppure il robotronic scuola Devo presente in "Telecommunication" e il Synthpop alieno di "Messages".

E se volete farvi un bel giro dentro una navicella spaziale a medio-alta velocità per gustarvi il panorama, allora la strumentale "D.N.A." è quello che fa per voi.

Non servono altre parole, ci penserà la vostra mente a fare tutto il lavoro una volta ingerita questa caramellina siderale.