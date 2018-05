Questa DeRecensione di The Roxy London WC2 è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/aa-vv/the-roxy-london-wc2/recensione

Provate voi a dire l'impossibile in due minuti. E nello scontrarsi di quell'attimo (i due minuti) e di quell'idea (l'impossibile) mettere in scena la tempesta perfetta....

In rete c'è un video dove suonano in giardino...sembra di sentire un incrocio tra primi Soft machine e Skiantos...

Nel suo gruppo è passata gente come Captain Sensible (il nome Johnny Motorino è opera sua) e Chrissie Hynde (“una vera rompicoglioni”)...

Provano due volte (si, avete capito bene, due volte) e si ritrovano a suonare in uno strano posto che un tempo era un locale per gangsters gay...

