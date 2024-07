Ciao Goldrake, ne sono passate di stelle da allora, vero?

Altri tempi, cazzo se erano altri tempi, giravo con la cinquecentolire della paghetta del mio babbo in tasca e mangiavo solo hamburger e patatine, e tanti Cuccioloni e Lemonissimi, ma le insalate di matematica per te, mio eroe, le avrei perlomeno assaggiate se solo me l'avresti chiesto. Ma di che danno, di metallo?

Crescendo ci siamo persi di vista. Sai, tu stai nei cartoni e non hai idea, ma quando subentra il sesso si perde tutto e si rompe col passato. Insomma, significa che sei diventato grande.

Giusto per farti capire, a 14 anni un pomeriggio d'estate sognai che tu, Venusia e Alcor facevate un bel threesome mentre il Dottor Procton si toccava dietro un pannello elettrico. Mi svegliai tutto bagnato.

Ho tolto la carta da gioco dai raggi della bici e quando pedalo non dico più "Volante 1 chiama volante 2", specie se ci sono le femmine. È sempre per questa storia del sesso. Si, insomma, c'è un semino che se lo pianti bene compare la cicogna sotto il cavolo e una farfallina magica, ma non tutti vogliono che arrivi la cicogna, così alcuni piantano il seme senza piantarlo e non avvertono la cicogna così il cavolo appassisce. Comunque gli esperti di giardinaggio mi hanno svelato il segreto: basta tirarlo fuori quando stai per piantarlo. È un po' come i tempi di cottura. C'hai capito qualcosa? Bene, neanche io, ma da un pò di tempo mi piace piantare semi di nascosto da cicogne e cavoli.

Per il resto che te devo dì, sono cambiate un bel po' di cose, è sparita la

discomiusic e mo si balla la trap. Come posso spiegartela, hai presente quando te fa male la pancia e parli telegrafato? Più o meno così, ma la cosa buona è che non c'è bisogno di cantare, ce pensa a tutto un fattapposta che ti trasforma la voce. Tipo che se fate una bend te e Alcor, ZZ Top levateve d'avanti.

La politica è na tragedia, prima i burini vendevano le fette d'anguria a Trastevere, ora hanno fatto strada e sono arrivati al Parlamento. Se po' fa na carriera coi meloni.

Ma dico, non è pe sapè, ma mettiamo il caso che torni in attività oggi, sai, i Vega, Gandall, Hydargos se so ritirati, ci sarebbe un certo Geolier, Lazza e Boomdabash che sono cattivi di brutto come quelli, insomma, se ritorni te puoi divertì a fare un po' di pulizia.

Per ultimo...te stavo a dì na cosa e me so scordato...

ah, ecco, s'è dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che tal Galileo era un fanfarone. Un amico di un amico di un cugino, non chiedermi di più, sono stato troppo preciso, un giorno pedalando in un posto imprecisato è precipitato nel vuoto all'improvviso. Non vorrei mai essere nei panni di quelli che scoprono a loro spese dove inizia il burrone.

Ah, Actarus, una curiosità che volevo sapè da tempo: perchè quando Goldrake prendeva botte urlavi e te facevi male tu?