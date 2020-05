Siamo da denuncia tutti quanti; io per primo. Perchè non c'è la recensione di questa mazzata clamorosa di fottuto e rozzo Hardcore.

Agnostic Front = Roger Miret. Roger Miret = Agnostic Front.

L'esordio della leggenda urbana di New York; siamo nel 1983. "Do It Yourself" il loro motto sempre urlato nei concerti.

Dieci brani in sei minuti; si avete letto bene e lo ripeto a caratteri cubitali: DIECI BRANI IN SEI MINUTI...

Minuti ardenti, che bruciano; anthem spaccaossa, proclami urlati contro la società capitalista, contro il governo americano.

Break chitarristici vulcanici. Un rapporto fisico debordante con il pubblico presente ai loro live.

Registrazioni più che underground con un budget ridicolo; danno l'anima, danno tutto in ogni singola nota.

Crudi, diretti, maschi...una confusione sonora totale, un muro di energia che paralizza.

Non mi serve altro che citare "Final War": 22 secondi rovinosi che esplodono nell'urlo liberatorio finale di Roger "This is the Final War" ripetuto per quattro volte..."and there will be no one left"!!!

I restati nove (s)brani sono sul medesimo distruttivo piano.

Stagione leggendaria, band leggendaria.

Diabolos Rising 666.