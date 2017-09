Sarebbe ingiusto definire 6x0 Live (Vol. 1) semplicemente come un album. È infatti un progetto che comprende sì la musica, ma per via della sua profondità, della vena sperimentale dell’artista e del suo approccio unico nei confronti della materia, supera tutto ciò diventando anche teatro e poesia.

Alberto Nemo ha dato vita ad un piccolo capolavoro in cui dicotomie quali il bene e il male, la luce e l’ombra oppure il sacro e il profano si sposano creando atmosfere sognanti e al contempo inquietanti.

Una suite registrata durante un live al salotto letterario della comune artistica Dimora di Rovigo che può vantare la totale assenza di editing in post-produzione e quindi un’autenticità totale per un prodotto artistico spontaneo e completamente libero, in cui la classica si fonde all’industrial, la musica sacra danza assieme alle suggestioni dark e la viola di Guido Frezzato instaura un duetto con l’eccezionale voce di Alberto, mutevole e ipnotizzante.