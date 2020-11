"Ao, no dico... cioè so' propio io... so er Pupone. Er capitano della Magggica Roma, e chi sennò?

E mo m'hanno cucito sto film addosso... cioè non propio un film... un docimentario... in gergo se dice "agiografia"... cioè una specie di biografia tolte le cose brutte o tristi.

Na leccata de culo, in pratica, 'na sviolinata se dice naa borgata mia. Un firm che alla fine è noioso, nun succede quasi un cazzo... tutti bla bla co la voce mia sbiascicata che nun se capisce quasi nulla.

Un film che ripercorre tutta la vita der pupone ma che alla fine te fa ddì... "mebh? esticazzi?". A parte quella gran gnocca de Hilary (pochi minuti) che se fa vedè eccome.

Na mezza cazzata, lassa propio pedde. Più che un firm, 'na BURINATA colossale.

FT