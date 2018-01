Allegra Lusini é un'artista anomala per il panorama musicale italiano. Figlia d'arte (suo padre é uno storico autore musicale che ha collaborato con star come Gianni Morandi, Nada e Carmen Consoli), inizia la sua carriera a Sanremo Giovani e poi in competizione nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo come interprete di tradizionali e professionali brani pop. Nel tempo peró cambia veste e cambia lingua, si concentra su generi musicali che in Italia purtroppo hanno pochi seguaci: dream-pop, shoegaze ed electro synth si alternano coadiuvati dalla sua voce ora eterea ora grintosa. Crystallum né é (per ora) l'essenza di questo percorso di maturazione. Il disco funziona molto bene, lo si ascolta con piacere, in alcuni momenti si prende anche delle parentesi quasi new wave negli arrangiamenti. Spiccano per bellezza alcuni brani, dalla complessa e dinamica As when I am alla calda ed inaspettata ballata Cold water and gun. Un disco nel complesso icastico, da ascoltare nella sua interezza.

