Amen Ra ...come cazzo la definisci una band del genere!? [di più]

Scoperti da pochi giorni. Mi hanno sedotto ma non abbandonato...FROM BIRTH TO GRAVE...

Crudi, cruenti, nerissimi; come l'immagine scelta per la copertina.

In alcuni momenti il canto così sofferto e trafitto mi ricorda quello di Jacob Bannon dei Converge.

Brani lunghi, asfissianti; la voce tracima di vetriolo e calce viva. Caustica l'intera strumentazione quando la band si lancia in furibondi e pressanti assalti. Note cadenzate da incubo notturno; qualche raro spiraglio di tremolante luce. Pochi secondi di respiro...ma l'affanno ritorna ben presto dominante.

