Per tutto il resto, un film è solo un film.

“Il Divin Codino” suggerisce soltanto il mito, senza mai farlo respirare. In questo, ed in questo soltanto, riprende fedelmente il personaggio che ha la pretesa di raccontare: il Roberto Baggio calciatore ci ha insegnato ad accettare l'eventualità di restare incompiuti.

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy