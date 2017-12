SUPER CRAZY GUITAR MANIAC DELUXE 4



Chi si ricorda questo fantastico giochino in flash? Una parodia tanto ignorante e punk di Guitar Hero, bei tempi quelli post-scuole superiori dove il lavoro era una chimera e il tempo libero era totalmente svaccato e noioso.



Volevo partire con un track by track violentissimo per farvi ricordare che siamo stati tutti adolescenti brufolosi e bavosi a scavezza collo per le viette del paesino più disastrato di provincia, sputare a terra e lanciare i petardi dentro i tombini, svignarsela dal vecchio insolente che ci malediva in dialetto stretto; ma ho deciso per una più tranquilla zot basica e debasica.



Questo disco vale oro quando potrebbe esserci in un collasso tra stelle ai neutrini: pezzi potenti e antemici da far invidia a qualsiasi band melodic hardcore e pop-punk degl'ultimi 25 anni perlomeno. Niente sole losangelino ma freddi brividi del Connecticut; il sole come lontano miraggio.

Vi posso giurare che io sono abbastanza ignorante sul punk melodico ma sicuramente riesco a capire come suona divino sto disco, e non scherzo; da top 10 di fine anno e chissenefrega se è solamente un EP, pure prodotto discretamente mediamente normalmente bene.



Quindi listino a caso che ho percepito durante l'ascolto:



Bad Religion.

Descendents.

Fugazi.

Weezer.

Smashing Pumpkins.

Superchunk. (again)

Archers Of Loaf.

Sebadoh.

(Verdena, probabilmente è la cosa più vicina).



tanto Teenage Angst e Attitudine Punk.

Ma io mi rivolgo a voi! Voi sapete davvero la banda che più assomiglia a questa, per me, fantastica band. Quindi, nei commenti le vostre impressioni influenti.



https://anxious18.bandcamp.com/album/carved-2





