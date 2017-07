Libero ottone figlio di ambientali sospiri jazz.

Delicato nel dipingere paesaggi immaginari nascosti fra esotici profumi ambient.

Fiordi primaverili e un suono celeste scorre leggero fra un verde dipinto di mistiche sfumature.

Perfetta colonna sonora di una passeggiata a occhi chiusi su un profumato prato,immaginando le stelle.