Il kraut rock, quello di matrice elettronica, è una scienza esatta.

E' musica dai confini ben delimitati, sia nella ritmica, che si ripete stolidamente sull'ortodossia dei 4/4, che in una immaginaria trasposizione nello spazio fisico. Il kraut rock è un poligono dagli angoli acuminati e le pareti lisce e prive di attrito, l'equivalente in musica del monolite di Kubrick, disceso fra noi 40 anni fa per aprirci le porte di un nuovo sentire musicale. Il suo incedere sembra esistere da sempre, è il suono del cosmo, tanto meccanicistico e inarrestabile è il suo dipanarsi nel tempo e nello spazio. E se si dovesse, per praticità, citare un solo nome della scena, difficile sarebbe non accomunare questa visione musicale ai Kraftwerk.

Da più di quarant'anni questa idea meccanica e futuribile di musica fatta con le macchine ha affascinato e continua ad affascinare uno stuolo di musicisti. C'è chi ne ha ricalcato e ampliato le intuizioni ritmiche, c'è chi ne ha preso spunto per creare mjusica elettronica sempre più proiettata nel futuro, e c'è anche chi ha plasmato la propria immagine su quella robotica e retrofuturista dei Kraftwerk.

Infine ci sono quelli, come Tim Gane, che del krautrock ha fatto quasi una ragione di vita, prima con gli Stereolab e ora con questo progetto, Cavern Of Anti-Matter, giunto al terzo disco. Una fede incrollabile quella di Gane verso i sopracitati Kraftwerk, gli Harmonia o i Cluster e tutta la brigata di tedeschi pazzi che armeggiavano con i primi sintetizzatori e le prime batterie elettroniche.

“Hormone Lemonade”, rispetto al precedente “Void Beats/Invocation Trex”, si presenta come un unico flusso di coscienza robotica, costruito come è da un taglia e cuci scaturito da tre ore di improvvisazione fatta con due synth autocostruiti (per la cronaca denominati Taktron Z2 e Z3),

Il risultato? A metà fra il sogno bagnato di chiunque canti sotto la doccia “Europa Endlos” dei Kraftwerk e un (forse) inutile Trans Europe Express versione 2.0. E quindi il grado di apprezzamento dipende molto dal vostro livello di gradimento/assuefazione a questi suoni. Personalmente sono in pieno periodo kraut meccanicistico, per cui personalmente un grosso sì.