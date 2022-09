Loophole, incongruenze, un senso piacevole di smarrimento.

Come in una enigmatica tela di Klee

passato, presente, futuro, tracce solubili tra iconografie di Inner Space.

Paesaggi sonori in rovina e fantasmi di un futuro irreversibile, Mondi di cristallo.

Il segreto è in quelle albe ghiacciate, in quel desiderio di abbandonare la carne, dopo esserne stati profondamente sedotti. I want to be a machine.

Sul sofà un caldo robottino in calore, potrebbe essere solo un giocattolo o un nuovo e cibernetico latin lover . My sex .

"Il mio sesso è spesso da solo

a volte emette corto circuiti

a volte è un bagliore dorato."

Post punk prima dell’avvento del punk, confusi e rarefatti , tra drum machine e violini sguinzagliati, retro anteprima di ciò che Magazine e Wire, gli Human League di Being Boiled avrebbero poi fatto nel giro di due anni.

Il primo album nasce sotto la buona stella di Eno in cerca di quelle sensazioni no wave (Foxx aveva amato Another Green World ), sotto la protezione di Steve Lillywhite. Il sound per dei modern lovers e per un vocalist così smilzo da non voler starsene più rannicchiato nel letto, non poteva che essere influenzato da Bowie.

Ma la sorpresa è che prima di quella trilogia berlinese nell’album si trovano quelle canzoni che si sarebbero volute ascoltare negli album successivi del Duca Bianco. Le foto dell'epoca mostrano cinque giovani rockers incerti se vestire glam o punk, con dei ghigni innaturali ed incollati sui volti, come se anche quella curiosa mimica facciale tradisse quella transizione tra i generi, si può invece sorvolare per i giubbotti in Pvc.

Il sesso di Dennis Leigh come icona barocca in una discarica di vecchie pellicole di Fritz Lang, come Ballard profeta dei nostri incubi, quel legame perturbante con Sex & Cadillac.

Dove ciò che diventa iperreale, alla fine assorbe sia realtà che finzione...

Il sesso come un acrobata fragile, la pelle che mostra la sua crescente vulnerabilità, con quel demone sotto che mostra quel ghigno proiettato nel futuro.

Si può essere Post Punk, prima del Punk.

Si può essere ancora glam, dopo il tramonto dei New York Dolls e l’eclisse dei Metro.

Si può essere in anticipo sui tempi e contestualmente fuori tempo.

Ultravox !