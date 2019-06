Penso che questo album sia la colonna sonora perfetta di qualcosa che giunge al termine. Non ad una conclusione improvvisa, forzata ed inaspetta, ma ad una conclusione naturale, dopo aver fatto il proprio giusto ciclo. Questa cosa giunta ad una conclusione potrebbe essere una storia d'amore che, con la consapevolezza di ambedue le parti che ormai è finita, lascia il suo posto ad un agrodolce senso di vuoto e speranza, ma potrebbe essere anche l'adolescenza che lascia il suo posto ad un giovane uomo dallo sguardo più maturo , anche se ancora pieno di insicurezze... Oppure ad essere terminata potrebbe semplicemente essere una giornata che, con il sole si immerge nelle acque, lascia il proprio posto ad una buia e misteriosa notte in cui la fantasia può vagare libera verso il futuro o immergersi e annegare piacevolmente in un abisso di ricordi, inebriandosi dell'eco di voci dal passato. Ogni volta che ascolto quest'album stupendo non posso fare a meno di immaginare qualcuno che osserva il mare e il cielo stellato che lo sovrasta, udendo la sinfonia dei propri pensieri confondersi con quella delle onde che accarezzano gli scogli e con quella del vento che sussurra timido parole sconnesse che non siamo ancora pronti a comprendere. Parole di una storia, di una vicenda che, mentre assaporiamo gli ambigui sentimenti di questa giusta fine, iniziano già a comporre il primo capitolo di un nuovo inizio, di un nuovo ciclo. Un album che consiglio a voi animi sensibili e malinconici, se non tormentati, perchè in esso potreste trovare uno specchio in cui riflettervi e trasformare il vostro disagio in una dolce nostalgia da assaporare come una bevanda fresca seduti su un muretto, appunto, dinanzi al mare.

