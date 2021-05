Ossessione, Ripetizione, Alterazione, Ossessione, Ripetizione, Alterazione, Ossessione, Ripetizione, Alterazione. Quando il levare (Ossessione, Ripetizione, Alterazione) si scontra con la disgregazione (Ossessione, Ripetizione, Alterazione) coltiviamo solo un senso di progressive tedesco (Ossessione) l'assolo è mero livore e ci si ferma sulla (Ripetizione). Rispetto agli amici della scena Windmill (Ossessione, Ripetizione, Alterazione) restano sicuramente i più chiassosi (Alterazione) e tra il brutalmente prog, il matematico rock e il postismo sformato (Alterazione) continuano a parlare sopra il clamore. Coesi (Ossessione) Divisi (Ripetizione) Arpeggi (Alterazione) Macelli (Ripetizione) Psichedelia (Alterazione) Deserti (Ossessione) Freddi (Alterazione) Lupi (Ossessione) Virulenti (Ripetizione) C'è chi dice dei Flaming Lips oscuri, dei Dillinger Escape Plan meno rudi, c'è chi parla di King Crimson post-hardcore e dei Battles post-punk, dal progressive classico al Rock in Opposition, dei Primus seri. ... O R A O R A O R A O R A O R A

