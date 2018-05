Hola, cari Debaserz!

In occasione dell'uscita del suo nuovo singolo, "Venezia", abbiamo deciso di fare una chiacchierata con la tanto discussa Bletcher Queen che, gentilmente, ha risposto in maniera cortese e disponibile a tutte le nostre domande in merito al suo presente musicale. Vi auguriamo una buona lettura e vi aspettiamo al prossimo appuntamento!



T.M: Ciao! Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Arriviamo al dunque: dopo "Hola Hola", un singolo un po "spintarello", è il turno di "Venezia" che giunge alle porte e per la prima volta con un tanto atteso videoclip. Ma come nasce questo singolo?

BLETCHER QUEEN: Ciao, grazie a voi per avermi proposto di partecipare a questa iniziativa. Ho scritto "Venezia" quando la mia ragazza vi è andata in gita scolastica. Ricordo che era un periodo tempestoso, veramente sgradevole e negativo per me. Mi rifiutavo anche di uscire di casa, mi isolavo e dedicavo il mio tempo solo ed esclusivamente a produrre musica. Quella sera, prima di dormire, mi sono convinta che avrei scritto la canzone migliore realizzata finora e così è stato. Non so dirvi se è successo la mattina successiva o quella di qualche giorno più tardi, ma mi sono recata in studio e ho detto al mio producer che quando sarei dovuta riuscire da quello stanzino, il brano doveva essere concluso e in maniera perfetta. Ci siamo impegnati tantissimo perché venisse fuori un prodotto impeccabile, almeno per quelli che sono i nostri criteri, ed è andata bene. Sono soddisfatta.



T.M: Da Iglesias a Venezia è una bella passeggiata. Come avete fatto per il video?



BLETCHER QUEEN: Il video è stato diretto da Julia Bernardini (insomma, la mia ragazza), si è occupata di tutto lei durante il suo soggiorno a Venezia. So che molti improvvisano pre-organizzazioni e grandi lavori di produzione, noi vogliamo essere sinceri: è stata una cosa veloce, non affatto preparata. Nonostante questo, il video è venuto fuori come doveva, è una vera bomba e ti da l'impressione di essere protagonista del viaggio. Come ho già detto a diverse testate e stazioni radiofoniche, consiglio a tutti di tenere d'occhio Julia, perché è una valida videomaker e ha dimostrato di esserlo anche prima di "Venezia". So che usciranno nuovi progetti anche esterni alla nostra etichetta discografica, e ne sono veramente felice.



T.M: Come sai ci è permesso fare solo tre domande nel nostro magazine, per questo motivo ti vogliamo chiedere cosa ti aspetti dall'uscita di quest'ultimo brano. Ovviamente si parla di successo.



BLETCHER QUEEN: Più che aspettative ho speranze in merito. Alcuni dei singoli che ho pubblicato e di cui non sono rimasta gratificata come per altri hanno avuto più successo dei medesimi, ma nell'industria musicale è così. Spero che "Venezia" spicchi sopra tutti perché è la canzone di cui sono più felice, almeno in questo momento.