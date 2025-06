"Before Crossing a Destiny" è l'ultimo album di BLooDNoISE, composto da 10 tracce strumentali per 56 minuti di durata, caratterizzato da sonorità elettroniche sperimentali dense, cupe e ritualistiche, che richiamano dark ambient, shoegaze e post industrial noise anni '90. Rappresenta il capitolo finale della serie di almeno una decina di produzioni su nastro magnetico del progetto (1989-1996), ed è stato digitalizzato e recentemente distribuito da The Orchard (divisione indipendente di Sony Music).

L'opera si distingue per un'intensa atmosfera emotiva e sonora, con melodie oscure, ritmi pulsanti e un uso sapiente di riverberi, delay e suoni ambientali distorti, creando un viaggio inquietante nell'oscurità e nell'alienazione. Le tracce sono lunghe, prive di vocali, e privilegiano l'esperienza immersiva rispetto alla melodia tradizionale, evocando paesaggi sonori onirici, solitudini inespresse, destini possibili e trasformazioni interiori. L'album si presenta come un'esplorazione tra realtà e visione, invitando l'ascoltatore a confrontarsi con paure e dubbi esistenziali. Le sonorità stratificate e i campionamenti industriali creano un'atmosfera di decadenza e isolamento, con ritmi lenti e ossessivi che mantengono uno stato alterato di coscienza. La produzione risulta ben curata per i tempi, bilanciando aggressività e dolcezza, e l'album si configura come un'esperienza sonora contemplativa, riflessiva e potenzialmente trasfigurante.

BLooDNoISE ci offre un lavoro che sfida le convenzioni musicali, ponendo l’ascoltatore di fronte a un abisso di rumori profondi e atmosfere rarefatte senza preoccuparsi di piacere al grande pubblico, il suo scopo è quello di esplorare i confini del suono e di esprimere una visione del mondo oscura e senza compromessi. E’ un album importante per la sua audacia e integrità artistica, un capolavoro di oscurità sonica capace di generare emozioni intense e profonde e che potremmo considerare come il testamento sonoro di BLooDNoISE.