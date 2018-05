Piccola proposta personale (PPP) #1

"Beat" del premiato duo newyorchese Bowery Electric è un gioiello che si racconta da solo. Una formula per renderne l'essenza? Il trip hop dei Portishead magicamente e magistralmente fuso coi riverberi lunari dei My Bloody Valentine (in particolare, azzardo, del loro "You Made Me Realise").

Un ansioso drone lisergico contrappuntato da una dolce voce femminile; l'incanto di "Empty Words"; il basso portante (Martha Schwendener) di "Without Stopping"; l'ambient quasi apocalittico di "Under the Sun". Un'opera capace di ricordare talvolta certi Boards of Canada, talaltra (si veda "Fear of Flying") i leggendari Suicide - a proposito di New York...

Un beat - appunto - notturno e vitale che si alterna a profondi, misteriosi, inquietanti laghi sonori.

Lasciatevi ipnotizzare e cominciate a galleggiare.