Pensare che questa band sia composta da ex membri di una band progressive metalcore (gli afterimage, per chi non li conoscesse) fa parecchio strano, dato che in questo breve ep i generi buttati insieme sono lo slam, il djent, il deathcore e qualche pizzico avantguard, mai mi sarei aspettato un tale progetto da dei ragazzi sulla ventina (parlo proprio io che ho 17 anni eh.....) che dimostrano una maturita a livello compositivo che fa paura considerata la provenienza di genere dei cari ragazzi, le iniziali eclipse e millenium fanno vedere i muscoli con un attitudine a meta tra humanity last breath e ingested, poi seguiti da casca che parte con un blast velocissimo da spaccarvi il cranio, per poi alternarsi tra riff slam e breakdown deathcore con un riffing piú complesso sul finale dalla matrice molto progressiva, crimson segue le coordinate delle precedenti canzoni ma con tempi piú cadenzati e quasi sulfurei sul finale, dove le accordature delle chitarre si fanno abissali.

il disco si conclude con conviction, un pezzo che segue in modo piú preponderante i dogmi degli humanity last breath con l'uso preponderante di whammy bar e riffing a meta tra atmosfere blackeggianti e venature djent/deathcore ben orchestrate, che si incanstrano benissimo con il growl disumano del cantante .

Insomma, se volete sentire un EP deathcore/death metal molto valido e che sfugge dai tipici stereotipi del genere, questo é consigliatissimo, ma è consigliato sopprstutto a chi campa con le gesta di band nello stile degli ingested, degli humanity last breath, dei false images e dei gamma sektor .